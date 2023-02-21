В четырех новых регионах России могут отменить плановые проверки бизнеса до конца 2024 года

Минэкономразвития РФ разработало проект постановления правительства, в соответствии с которым плановые проверки предприятий в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будут отменены вплоть до конца 2024 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

По итогам референдумов, прошедших в сентябре прошлого года, ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

«Минэкономразвития уже разработало проект постановления правительства для отмены плановых проверок контрольно-надзорными органами бизнеса в новых регионах до конца 2024 года. Решение о проведении внеплановых проверок будет принимать, в том числе, руководство регионов», — сообщили агентству в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Минэка отметили, что документ подготовлен в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина о поддержке бизнеса в новых регионах.

В октябре 2022 года Путин сообщил, что режим отмены плановых проверок бизнеса в России будет продлен на 2023 год. Президент отметил, что экономика России адаптировалась к новым условиям, а пик сложностей пройден. Летом прошлого года Путин на ПМЭФ заявил, что нужно полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.