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Bloomberg: Минфин США пригрозил китайским компаниям санкциями за поддержку России

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Aly Song/Reuters

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон введет санкции против компаний Китая, если они не прекратят сотрудничество с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Адейемо отметил, что американские должностные лица намерены обратиться непосредственно к китайским компаниям или финансовым учреждениям. По словам чиновника, власти Соединенных Штатов будут разъяснять им, что китайские организации и банки попадут под санкции, если будут оказывать материальную поддержку Российской Федерации.

Кроме того, замминистра США подчеркнул, что в Вашингтоне наблюдают тревожные тенденции в соседних с РФ государствах, «где Кремль углубил свои финансовые связи и торговые потоки».

Адейемо заявил, что США намерены взаимодействовать с банками и компаниями этих стран и предупредить их о риске быть отрезанными от мировой финансовой системы в случае помощи Москве с обходом ограничений.

«У них есть выбор между ведением бизнеса со странами нашей западной коалиции, которые представляют 50% мировой экономики, и ведением бизнеса с РФ, экономика которой с каждым днем становится все более изолированной», — указал он.

При этом в Минфине США признали, что дела в российской экономике идут лучше, чем предполагалось при введении санкций, однако, по мнению Адейемо, потолок цен на нефть окажет дополнительное давление на финансовую систему России.

«Санкции усложнят Кремлю использование оставшихся ресурсов, к которым у России все еще есть доступ», — заключил заместитель министра финансов США.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин заявила, что китайские власти выступают против односторонних санкций в отношении поставок энергоносителей, в том числе из РФ.

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