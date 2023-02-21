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На Украине проведут «дерусификацию» объектов железной дороги

На Украине приступили к реализации программы по «дерусификации» объектов железных дорог

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») приступила к реализации программы по переименованию объектов в рамках «дерусификации». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В компании заявили, что речь идет о программе «железная украинизация». Ее целью является «избавление от имперских и русских названий», меток, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта, в том числе изменение названия ряда железных дорог и станций, смена железнодорожных табличек с указанием расстояния от Москвы и другое, сказано в сообщении.

Как указали в «Укрзализныця», программа рассчитана на три года, она должна завершиться в 2025 году. Там добавили, что специалисты компании уже изучили юридические и технические аспекты, обработали информацию об объектах, попадающих под «дерусификацию», а также разработали комплексную программу «украинизации» железной дороги.

Ранее редактор отдела мнений издания Politico Джейми Деттмер заявил в своей статье, что стремление Украины отказаться от всего российского может обернуться рисками.

Он написал, что процесс «дерусификации» начался на Украине еще до начала спецоперации, когда в рамках «декоммунизации» Киев стал менять названия улиц и населенных пунктов, отсылающих к советской истории, а затем и вовсе запрещать русскоязычные фильмы, книги и песни.

По мнению автора, позиция украинских властей может разжечь антиукраинские настроения в самой России, так и среди «русскоязычных и этнических русских» на Украине. Деттмер также отметил, что такая «агрессивная дерусификация» еще больше осложнит возможность примирения и мирного сосуществования для всех украинцев, вне зависимости от их традиций и прошлого.

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