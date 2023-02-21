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Президент России призвал активнее использовать налоговые послабления для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал активнее использовать налоговые послабления для семей с детьми, написало агентство ТАСС.

«Теперь, что касается донастройки налоговой системы в интересах российских семей. <...> Нужно активнее использовать подобные инструменты, они оказались востребованными, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные насущные проблемы», — сказал он.

По словам главы государства, в 2022 году семьи, в которых есть двое или твое детей, освободили от уплаты налога с продажи жилья, если они решили купить новую, более просторную квартиру или дом.

Ранее 21 февраля президент России предложил предоставлять маткапитал в новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — тем семьям, в которых с 2007 года родились дети.

В июне Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме назвал семьи с детьми «будущим России» и призвал усовершенствовать систему их поддержки.

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