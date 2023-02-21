Путин заявил, что прибыль российского банковского сектора составила 203 млрд рублей в 2022 году

Прибыль российского банковского сектора по итогам прошлого года составила 203 млрд руб. Слова президента Владимира Путина приводит РИА Новости.

По его словам, прибыль банковского сектора на российском финансовом рынке по итогам 2022 года оказалась не такой высокой, как в предыдущие годы. Однако эти объемы выручки позволили экономике страны продемонстрировать устойчивость на фоне масштабных международных санкций.

«По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью, да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная. Прибыль — 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивость финансового сектора России», — заявил Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что стратегической задачей для властей на ближайшее время станет обеспечение выхода экономики РФ на «новые рубежи» развития вопреки действию международных санкций. В среднесрочной перспективе внутренний рынок страны должен приспособиться к «текущим условиям».