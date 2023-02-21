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Путин дал напутствие отечественному бизнесу

Президент России Владимир Путин обратился к российским бизнесменам и заявил, что им не стоит «бегать с протянутой рукой» на Западе, чтобы пытаться вернуть свои деньги и что-то отсудить, а необходимо перестроить свою работу. Об этом он сообщил во время ежегодного послания к Федеральному собранию, которое проходит в данный момент в Гостином Дворе в Москве.

«Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно и главное бесполезно особенно теперь... сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить... надо перестроить свою работу», — сказал президент.

Во время своего выступления, Путин также предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.

Согласно Конституции, президент должен был выступить с посланием еще в 2022 году, но выступление перенесли на 21 февраля, поближе к годовщине начала военной спецоперации на Украине (24 февраля). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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