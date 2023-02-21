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Путин: сильный платежный баланс РФ позволяет «не клянчить» деньги за границей

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что благодаря сильному платежному балансу РФ нет необходимости занимать средства за границей.

«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно <...> клянчить деньги [за рубежом]», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в настоящее время банки РФ функционируют устойчиво и стабильно, имеют хороший запас прочности.

«В прошлом году банковский сектор сработал с прибылью в 203 млрд рублей», — указал глава государства, при этом отметив необходимость разработать дополнительные источники финансирования и инвестиций.

Ранее Путин заявил об удвоении доли рубля в международных расчетах России. По его словам, доллар и другие западные валюты в будущем станут утрачивать универсальный характер из-за политики самих западных стран.

Церемония оглашения послания Федеральному собранию проходит в московском Гостином дворе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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