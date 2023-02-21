Ипотека от застройщиков в России подорожала после отмены Центробанком «нулевых» ставок

Гендиректор строительной компании MR Group Ирина Дзюба в беседе с агентством РИА Новости рассказала, что в России подорожала ипотека в рамках совместных программ кредитования застройщиков и банков. Если в декабре 2022 года ставки по таким займам были фактически нулевыми – 0,01% и 0,1%, то уже в конце прошлого года они повысились до 3% годовых, уточнила эксперт.

Дзюба пояснила, что повышение ставок по ипотечным программам банков и застройщиков произошло на фоне ужесточения Центробанком требований к этому сегменту рынка. С 1 декабря 2022 года регулятор установил надбавку к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом до 10% на уровне 2,0. Речь идет о займах на покупку жилья на первичном рынке.

«В результате банки в качестве минимальной ставки установили 3%, и это повлияло на предложение застройщиков», — уточнила Дзюба.

Коммерческий директор строительной компании ФСК Ольга Тумайкина допустила, что критического падения спроса россиян на кредиты, предлагаемые в рамках программ банков и застройщиков, не произойдет. В то же время аналитики девелоперской компании «Мармакс» не исключили нового ужесточения регулирования данного сегмента ипотечного рынка.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подняла проблему нулевых ставок по ипотеке 16 сентября прошлого года на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора. Ставки в размере 2–3% годовых, а порой и значительно ниже — до 0,1% годовых обычно предоставляются в рамках партнерств банков и застройщиков и активно используются в рекламе. Госпожа Набиуллина назвала «нулевые» ставки введением в заблуждение клиентов и предупредила, что регулятор намерен принять меры.

20 февраля 2023 года Центробанк заявил, что с 1 мая 2023 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на приобретение жилья по договору участия в долевом строительстве.