Французская Engie снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на €474 млн

Французская энергокомпания Engie за 2022 год снизила оценку своей доли в Nord Stream AG на €474 млн евро, до €90 млн, из-за повреждений газопровода, следует из годового отчета компании.

В документе отмечается, что миноритарная доля группы в Nord Stream AG стала меньше на €474 млн в сравнении с 31 декабря 2021 года и в настоящее время оценивается в €90 млн.

«Снижение является результатом повреждения трубопровода и связано с повышенным профилем риска единственного поставщика по «Северному потоку» — «Газпрома», — указано в отчете.

Engie также признала обесценение кредита на €987 млн, который был выдан на строительство «Северного потока — 2».

Engie является крупнейшим по мощности оператором ПХГ в Европе. Она — один из акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». Компания также выступала одним из европейских инвесторов проекта «Северный поток — 2».

Компания сообщила, что в 2022 году подала в суд на «Газпром» из-за недопоставок российского газа.