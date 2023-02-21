«Ъ»: в РФ за год выросли производство и продажа алкоголя

Объем произведенной в России алкогольной продукции в 2022 году вырос на 2,24% в сравнении с предыдущим годом и достиг 1,01 млрд дал, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР).

Согласно отчету ведомства, основной объем производства — примерно 811,8 млн дал — пришелся на пиво, сидр, пуаре и медовуху. Производство водки по сравнению с 2021 годом выросло год к году на 4%, до 84 млн дал, выросло на 42% и производство настоек, джина и рома, отмечается в документе.

По данным РАР, розничные продажи алкоголя, в том числе пива, за 2022 год выросли примерно на 1% — до 1 млрд дал. В ведомстве указали, что рост легальных розничных продаж и объемов производства связан с процессом «обеления» рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа от нее потребителей.

После начала спецоперации РФ на Украине российский рынок покинули ряд компаний-производителей алкогольной продукции: Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman. Эксперты отметили, что после падения во втором квартале 2022 года импорт алкогольной продукции начал восстанавливаться.