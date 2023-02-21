Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: в РФ за год выросли производство и продажа алкоголя

«Ъ»: производство алкоголя в РФ в 2022 году выросло на 2,24%

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Объем произведенной в России алкогольной продукции в 2022 году вырос на 2,24% в сравнении с предыдущим годом и достиг 1,01 млрд дал, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАР).

Согласно отчету ведомства, основной объем производства — примерно 811,8 млн дал — пришелся на пиво, сидр, пуаре и медовуху. Производство водки по сравнению с 2021 годом выросло год к году на 4%, до 84 млн дал, выросло на 42% и производство настоек, джина и рома, отмечается в документе.

По данным РАР, розничные продажи алкоголя, в том числе пива, за 2022 год выросли примерно на 1% — до 1 млрд дал. В ведомстве указали, что рост легальных розничных продаж и объемов производства связан с процессом «обеления» рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа от нее потребителей.

После начала спецоперации РФ на Украине российский рынок покинули ряд компаний-производителей алкогольной продукции: Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman. Эксперты отметили, что после падения во втором квартале 2022 года импорт алкогольной продукции начал восстанавливаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть