На «Яндекс Маркете» появились мебельные гарнитуры и гардеробы ИКЕА

«Яндекс Маркет» расширил ассортимент мебели ИКЕА, предложив к продаже еще около 500 товаров шведского ритейла в категории «Мебель», сообщила пресс-служба маркетплейса. Теперь на платформе можно найти мебельные гарнитуры и гардеробы, ранее не представленные на сервисе.

Покупателям стали доступны шкафы для гостиной и ванной, комплекты мебели для детской, а также многоуровневые гардеробы и стеллажи, в том числе популярные системы хранения «Пакс». Также в продаже появилась фурнитура и другие комплектующие для мебели ИКЕА.

В ближайшее время сервис добавит и гарнитуры для кухни, отмечают в «Яндекс Маркете».

Сейчас заказ мебельных гарнитуров и гардеробов на «Маркете» доступен для москвичей, а комплектующих и фурнитуры — для жителей всей страны.

В компании пояснили, что перед тем как расширить ассортимент товаров ИКЕА, маркетплейс изучил, каких размеров гарнитуры и гардеробы наиболее популярны у покупателей в России.

Напомним, ИКЕА приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года, в июне компания объявила о сворачивании сети. В ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения ИКЕА. Соглашение коснулось всех категорий товаров, которые есть у шведской сети, — от мебели до мягких игрушек. Сервис запустил продажи этих товаров 1 декабря 2022 года.