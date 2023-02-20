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«Ведомости»: ЕБРР заподозрил соседние с Россией страны в помощи Москве в обходе западных санкций

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Владимир Сергеев/РИА Новости

В период с мая по июль 2022 года европейские страны резко нарастили объемы экспорта в соседние с Россией страны на фоне рекордного сокращения двустороннего товарооборота с Москвой. Международные аналитики связывают данный тренд с вовлечением соседних с РФ государств в схемы обхода санкций против нее, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные февральского доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«В ЕБРР заподозрили соседние с Россией государства в несоблюдении западных санкций против Москвы. Так, страны Запада резко нарастили экспорт в соседние с Россией страны на фоне рекордного сокращения товарооборота с РФ. В мае-июле 2022 года экспорт в Киргизию вырос на 84%, в Армению — на 72%, в Таджикистан — на 21%, в Грузию — на 19%, в Казахстан — на 14%», — говорится в материале.

При этом экспорт европейских стран непосредственно в Россию за эти три месяца, напротив, сократился на 56%, в белорусском направлении — на 39% в сравнении со средними показателями аналогичных доковидных периодов в 2017–2019 годах. На этом фоне государства ЕС еще не определили способ наказанию третьих стран за помощь Москве в обходе западных санкций. В то же время власти Евросоюза рассматривают возможность применения санкций в отношении местных компаний, заключается в статье.

12 февраля председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что Китай и другие азиатские страны могут заместить до 85% от всего импорта из западных государств. В наращивании продаж товаров на российском рынке, в частности, заинтересованы представители малого и среднего бизнеса КНР.

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