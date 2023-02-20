«МиР»: число клиентов российских микрофинансовых компаний за кризисный год выросло почти на 22%

По итогам кризисного 2022 года число клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 21,9% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и составило 17,3 млн человек. Прирост за 12 месяцев составил 3,1 млн новых заемщиков, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные саморегулируемой организации (СРО) «МиР» (крупнейшего объединения на внутрироссийском рынке МФО).

«В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами. За кризисный год клиентская база микрофинансистов увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%», — говорится в материале.

При этом темпы прироста новых заемщиков по итогам прошлого года оказались выше, чем за пандемийный 2020-й (+9,5%). Однако увеличение числа клиентов за прошедшие 12 месяцев оказалась ниже, чем за 2021-й, когда база клиентов МФО выросла на 47,3%, или на 4,6 млн человек, заключается в статье.

3 февраля доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко посоветовала россиянам увеличить доходы во избежание роста долгов. При этом для реализации данной цели граждане также должны нарастить уровень финансовой грамотности.