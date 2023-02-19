Опрос: каждый пятый владелец криптовалюты в СНГ использует ее для оплаты товаров и услуг

Газета «Известия» со ссылкой на опрос криптовалютной биржи Binance сообщила, что каждый пятый владелец криптовалют в странах СНГ – более 21% респондентов — использует ее для оплаты товаров и услуг. Эксперты в России, опрошенные газетой, подтвердили этот довод.

По данным Binance, еще 41% опрошенных только хранит цифровые валюты. 21% респондентов использует крипту для трейдинга, еще 9% — в качестве пассивного дохода. 6% выбирает крипту, чтобы в дальнейшем вывести деньги в фиатную валюту, 2% назвали другие варианты.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский подтвердил статистику Binance. По словам эксперта, порядка 25-30% российских владельцев цифровых валют активно расплачиваются ими за товары и услуги. В крупных городах их доля даже выше 30% ,указал Тараповский.

Региональный директор Binance Владимир Смеркис рассказал, что многие компании – например, разработчик программного обеспечения Microsoft, сеть ресторанов быстрого питания KFC, сеть кофеен Starbucks – запустили возможность оплаты своих услуг с помощью крипты, эта возможность есть в разных странах. Международные платежные системы Visa и MasterCard сотрудничают с криптосервисами, выпускают карты, которые можно пополнять криптой, а платить в евро или долларах, добавил Смеркис.

По наблюдениям Тараповского, российские владельцы крипты – в основном, биткоина или Ehterium — чаще всего оплачивают ею приложения, электронику, компьютерные игры, жилье и даже автомобили. Некоторые платят цифровыми валютами за обучение за рубежом и проживание в отелях, сказал Тараповский.

Binanсe проводила опрос среди 11 тыс. респондентов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 16 февраля цена биткоина впервые с июня прошлого года приблизилась к $25 тыс., в ходе торгов курс криптовалюты прибавлял 11%.