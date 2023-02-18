Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Венгрии оценил ущерб страны от санкций Евросоюза в €10 млрд

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия потеряла из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления с речью о политических приоритетах своего правительства, трансляцию которого вел телеканал М1.

«Санкции вынули из карманов венгров 4 трлн форинтов (более €10 млрд)», — сказал он.

По словам Орбана, на такую сумму в прошлом году увеличились траты со стороны государства, компаний и граждан страны на различные виды энергоносителей, цены на которые резко выросли. «Санкции были нацелены на Россию, а ударили по Европе», — отметил председатель правительства.

Как подчеркнул премьер-министр, ограничительные меры против Москвы не прекратили конфликт на Украине, как на то рассчитывали в ЕС. Российская сторона не потеряла, а, напротив, приобрела еще больше денег, а объем поставок энергоносителей вовсе вырос на 70%.

«Вы просто сидите там, в стеклянных дворцах в Брюсселе, и не хотите верить в то, что происходит», — сказал Орбан в адрес чиновников ЕС.

Ранее 18 февраля премьер-министр Венгрии сравнил страны Европы с «лунатиками на крыше», которые постоянно балансируют на грани войны с Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть