Венгрия потеряла из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления с речью о политических приоритетах своего правительства, трансляцию которого вел телеканал М1.

«Санкции вынули из карманов венгров 4 трлн форинтов (более €10 млрд)», — сказал он.

По словам Орбана, на такую сумму в прошлом году увеличились траты со стороны государства, компаний и граждан страны на различные виды энергоносителей, цены на которые резко выросли. «Санкции были нацелены на Россию, а ударили по Европе», — отметил председатель правительства.

Как подчеркнул премьер-министр, ограничительные меры против Москвы не прекратили конфликт на Украине, как на то рассчитывали в ЕС. Российская сторона не потеряла, а, напротив, приобрела еще больше денег, а объем поставок энергоносителей вовсе вырос на 70%.

«Вы просто сидите там, в стеклянных дворцах в Брюсселе, и не хотите верить в то, что происходит», — сказал Орбан в адрес чиновников ЕС.

Ранее 18 февраля премьер-министр Венгрии сравнил страны Европы с «лунатиками на крыше», которые постоянно балансируют на грани войны с Россией.