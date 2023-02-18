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В агентстве «Этажи» сообщили, что 82% россиян подают заявки на ипотеку онлайн

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Нина Зотина/РИА «Новости»

82% россиян подают заявление на оформление ипотеки через интернет, еще 18% пользуются офлайн-способами оформления займа. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение заместителя руководителя ипотечного департамента агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее данным, чаще остальных регионов возможностью оформить кредит на жилье онлайн пользуются жители Краснодара, где 98,4% заявок с начала 2023 года подали через интернет. На втором месте Екатеринбург, 95,5% жителей которого обратились за ипотекой, не выходя из дома. В Самаре 94,4% граждан оформили заявку дистанционно.

Решетникова объяснила тренд последствием пандемии коронавируса, из-за которой онлайн-сервисы стали пользоваться спросом.

«В 2020 году переход на онлайн ипотеку для многих был долгосрочной стратегией. Сейчас же офлайн-заявки подают все меньше потенциальных заемщиков. Сервисы стали проще, доступнее, а скорость одобрения выросла в разы», — пояснила она.

На этой неделе пресс-служба компании «ПроГород» сообщила, что средний бюджет на покупку квартир в новостройках Москвы в январе 2023 года у мужчин составил 16 млн руб., у женщин на 19,3% меньше — 13,4 млн руб.

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