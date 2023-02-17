Овощевод Казаков назвал рост цен на огурцы аномальной ситуацией

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков назвал рост цен на огурцы аномальной ситуацией. Его слова передает издание «Подъем».

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата писало, что огурцы на неделе с 31 января по 6 февраля этого года подорожали на 53,6% по сравнению с показателями декабря прошлого года.

«Ситуация является аномальной. Она связана с наложением различных факторов. Сезонность. Сложившиеся плохие погодные условия в южных регионах России: из-за чего произошел сдвиг сроков плодоношения огурцов», — рассказал Казаков.

По словам эксперта, подорожание также может быть связано с увеличением энергозатрат на фоне роста тарифов. Казаков отметил, что огурцы являются более зависимыми от света и на их досвечивание в отдельных регионах РФ уходит до 22 часов в сутки.

«Первый урожай в этом году начал поступать на рынок. К концу февраля — началу марта мы ожидаем стабилизацию потребительских цен на полках магазинов», — спрогнозировал исполнительный директор Национального плодоовощного союза.

До этого газета «Ведомости» писала, что Министерство сельского хозяйства инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы в случае продолжения роста цен на них.