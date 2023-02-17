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Издатель The Voice сменил рекламу западного люкса на бренды из России, Турции и Ирана

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Cosmopolitan/Esquire/Harper's Bazaar

Издатели журналов в России в 2022 году столкнулись с массовым уходом западных рекламодателей из сегмента fashion и beauty. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение гендиректора медиахолдинга Independent Media Натальи Весниной.

По ее словам, нишу стали занимать российские компании из госсектора, телекома, экосистем, банков и недвижимости. Также контракты стали заключать с китайскими и турецкими организациями. Обсуждения ведут еще с fashion-рекламодателями из Ирана.

80% рекламодателей Independent Media, который до февраля 2022 года выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, Esquire, Men's Health, приходилось на западные компании. Теперь 65% приходятся на рекламу организаций из России.

В настоящее время вместо Cosmopolitan компания издает журнал The Voice, Esquire — «Правила жизни», Men's Health — Men Today.

Веснина отметила, что реклама западных брендов в изданиях появляется, но «не в промышленных масштабах». «В каких-то случаях вообще сложно определить, западный или российский это бюджет, так как достаточно многие компании «переобулись», — добавила она.

В июле главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев показал фото обложки первого печатного номера этого издания.

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