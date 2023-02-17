В «Газпроме» пообещали, что газа хватит еще на «долгие-долгие десятилетия»

Генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что России хватит газа на десятилетия вперед. Заявление было ретранслировано телеканалом «Россия-24».

На мероприятии по случаю 30-летнего юбилея холдинга Миллер обратился к президенту России Владимиру Путину по видеосвязи и заверил его, что обилие газа в течение «долгих-долгих десятилетий» гарантировано «крупнейшей в мире ресурсной базой».

Свыше 50% акций «Газпрома» принадлежит государству. В ведении холдинга находится 16% мировых запасов природного газа и 71% — российских.

Ранее в «Газпроме» сообщали, что транзит российского газа через Украину вырос на 14,6%. Российский энергетический холдинг получил подтверждение от украинской стороны на прокачку 35,3 млн кубометров газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».