Силуанов рассказал об «исключениях» при дополнительном налоговом сборе с российских компаний

Дополнительный налоговый сбор в федеральный бюджет затронет только крупные российские фирмы. Исключениями станут компании, работающие в нефтегазовой сфере, а также представители малого и среднего бизнеса, приводит слова министра финансов Антона Силуанова телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что крупные российские компании, в целом, поддержали данную инициативу. Благодаря дополнительному налоговому сбору с прибыли прошлых лет власти планируют покрыть часть социальных и инфраструктурных государственных расходов в условиях международных санкций против финансового сектора страны.

«Нефтегазовые компании не будут затронуты дополнительным сбором с прибыли прошлых лет, так как в этой отрасли уже предпринят ряд налоговых новаций. Исключено также участие предприятий малого бизнеса. Эти налоговые новации централизуют часть дополнительной ренты, которую нефтегазовый сектор получил в результате ценовой конъюнктуры», — пояснил Силуанов.

В ближайшее время будут подготовлены соответствующие поправки в налоговое законодательство. Сейчас власти обсуждают с крупным бизнесом различные инструментальные варианты, по которым будет осуществляться данная финансовая поддержка федерального бюджета, заключил он.

17 февраля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что российские власти планируют получить порядка 300 млрд рублей за счет разовой выплаты крупных компаний. При этом в данной «поддержке» федерального бюджета не будут участвовать представители нефтегазового сектора экономики, а также малый бизнес.