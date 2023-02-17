Правительство выделило около 1 млрд руб. на развитие курорта «Шерегеш»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1 млрд руб. на развитие туристического комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области. Сообщение об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«Свыше 948 млн руб. будет направлено Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». За счет бюджетных средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера», — сказано в сообщении.

Деньги планируют потратить, в частности на ремонт очистных сооружений, модернизацию системы водоснабжения, строительство новой дороги к одному из корпусов комплекса.

Во второй половине января аналитики рекламного программатика Platforma и маркетплейса авторских туров YouTravel.me рассказали, что россияне в 2022 году стали чаще интересоваться горнолыжным спортом, самые популярные склоны — в Турции, Грузии, Черногории и «Шерегеше»

В конце прошлого месяца пресс-служба «Туризм.РФ» сообщила о строительстве круглогодичного курорта премиального сегмента «Палас Дербент» на берегу Каспийского моря в Каякентском районе Дагестана.