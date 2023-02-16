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Экономист рассказал о последствиях отключения российских банков от системы SWIFT

Эксперт Лобода: отключение банков от системы SWIFT не сказывается на финансовой системе РФ

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Depositphotos

Отключение российских банков от системы SWIFTне оказывает серьезного влияния на финансовую систему страны, заявил в разговоре с ФАН экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он напомнил, что ранее из-за введенных санкций от платформы были отсоединены 10 крупнейших кредитных организаций РФ, однако ничего страшного не произошло и расчеты с недружественными странами идут своим чередом.

«Не SWIFTом единым живет финансовый мир. Это пока самая известная в мире система быстрого обмена финансовыми сообщениями, но есть и успешно локализованные, отлично работающие альтернативы в Китае, Иране и России», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что вывести свои деньги из западных финансовых структур может быть проблематично. По его словам, в первую очередь, могут пострадать российские инвесторы, которые инвестировали в акции западных компаний вне Мосбиржи.

Накануне Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще четыре российских банка. Среди них — Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф» и еще один банк, который не называется.

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