Bloomberg: уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42%

Уровень выгорания офисных сотрудников в мире достиг рекордных 42%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Future Forum.

Отмечается, что офисные работники чаще всего сталкиваются с подавленным эмоциональным состоянием в связи с экономической неопределенностью, а также из-за страха попасть под сокращение и из-за возвращения в офисы с дистанционной работы.

Кроме того, среди факторов называется «перегрузка» технологиями. По данным агентства, крупные работодатели в этом году используют в среднем 211 различных приложений в сравнении 195 в 2022 году. Bloomberg отмечает, что сотрудники офисов переключаются между различными приложениями и веб-сайтами 1200 раз в день.

Ранее психолог, энергопрактик и писатель Алтынай Капалбаева объяснила, как справиться с эмоциональным выгоранием. По ее словам, для этого нужно принять свои эмоции, заняться снятием физического напряжения и научиться получать удовольствие от простых вещей.