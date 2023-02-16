Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42%

close
100%
Depositphotos

Уровень выгорания офисных сотрудников в мире достиг рекордных 42%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Future Forum.

Отмечается, что офисные работники чаще всего сталкиваются с подавленным эмоциональным состоянием в связи с экономической неопределенностью, а также из-за страха попасть под сокращение и из-за возвращения в офисы с дистанционной работы.

Кроме того, среди факторов называется «перегрузка» технологиями. По данным агентства, крупные работодатели в этом году используют в среднем 211 различных приложений в сравнении 195 в 2022 году. Bloomberg отмечает, что сотрудники офисов переключаются между различными приложениями и веб-сайтами 1200 раз в день.

Ранее психолог, энергопрактик и писатель Алтынай Капалбаева объяснила, как справиться с эмоциональным выгоранием. По ее словам, для этого нужно принять свои эмоции, заняться снятием физического напряжения и научиться получать удовольствие от простых вещей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть