Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Секретарь Совбеза Патрушев: США не позволили зарубежным компаниям работать в России

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что многие иностранные компании хотели и дальше продолжать работать на территории РФ, но руководство Соединенных Штатов и некоторых других западных стран «одернуло» эти организации, не позволив работать в России. Об этом Патрушев сказал на совещании в Челябинске, посвященного вопросам нацбезопасности, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза отметил, что РФ на протяжении последних 30 лет «встраивалась в международные технологические цепочки», а также создавала необходимые условия «для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества».

«Зарубежные компании были готовы продолжать реализацию своих проектов на территории России, но их одернули. Руководство США и ряда стран Запада, несмотря на действующие контракты, не дали многим компаниям возможности сотрудничества с нашей страной», — резюмировал он.

Также Патрушев заявил, что США фактически стали участниками конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтон преследует цель добиться поражения Москвы, поэтому намерен продолжать противостояние.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть