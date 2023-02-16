Секретарь Совбеза Патрушев: США не позволили зарубежным компаниям работать в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что многие иностранные компании хотели и дальше продолжать работать на территории РФ, но руководство Соединенных Штатов и некоторых других западных стран «одернуло» эти организации, не позволив работать в России. Об этом Патрушев сказал на совещании в Челябинске, посвященного вопросам нацбезопасности, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза отметил, что РФ на протяжении последних 30 лет «встраивалась в международные технологические цепочки», а также создавала необходимые условия «для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества».

«Зарубежные компании были готовы продолжать реализацию своих проектов на территории России, но их одернули. Руководство США и ряда стран Запада, несмотря на действующие контракты, не дали многим компаниям возможности сотрудничества с нашей страной», — резюмировал он.

Также Патрушев заявил, что США фактически стали участниками конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтон преследует цель добиться поражения Москвы, поэтому намерен продолжать противостояние.