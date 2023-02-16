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В российских торговых сетях с полок начнут убирать копии товаров зарубежных марок

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Торговые сети в России и международные производители договорились о снятии с прилавков товаров, дизайн упаковки которых схож с оригиналом известных иностранных брендов. Соглашение об этом в конце 2022 года подписала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Русбренд» (объединяет более 50 ведущих отечественных и международных производителей товаров широкого спроса), написала газета «Известия».

Договоренность касается только тех иностранных марок, которые остались в России. Отмечается, что зачастую производители отмечают наличие в магазинах рядом со своей продукцией, так называемых, паразитных копий. Торговые сети выпускают их под собственными торговыми марками, но форма, цвет и шрифт полностью идентичны оригинальной продукции.

Ритейлеры копируют например дизайн напитка Coca-Cola или косметики бренда Nivea и L'Oreal. По словам директора по работе с ритейлом NielsenIQ Константина Локтева, в 80% случаев потребителей покупают более дешевую копию розничных сетей.

Как отметили в «Русбренде», производители и торговые сети договорились решать вопрос с возникновением копий между собой на добровольных начинаниях, во внесудебном порядке, поскольку судебное разбирательство через обращение в ФАС — это сложный и длительный процесс.

В начале февраля пресс-служба Роскачества сообщила о проведении исследования случав незаметного снижения привычного объема продуктов.

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