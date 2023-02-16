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НИУ ВШЭ: уровень импорта в России за 19 лет снизился с 49% до 39%

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Владимир Сергеев/РИА Новости

За последние 19 лет российская экономика стала менее зависимой от импортных товаров и продукции. За этот промежуток времени данный показатель сократился с 49% в 1999 году до 39% по итогам 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова директора по экономической политике НИУ ВШЭ Юрия Симачева.

«За последние 19 лет в России резко снизился импорт в промышленности — с 49% в 1999 году до 39% в 2018-м. Это сопоставимо с показателем США и Индии плюс в два раза ниже, чем в экономиках стран Восточной Европы — Венгрии, Словакии, Словении и странах Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы — «Газета.Ru»)», — заявил Симачев.

По его словам, показатель зависимости России от импорта зарубежных товаров оказался занчительно ниже, чем в Канаде, Австралии (в 1,5 раза) и Германии (в 1,3 раза). На это повлияло в том числе относительно успешное импортозамещение в российском агро-промышленном секторе (АПК). Однако технологическая зависимость от поставок сложного оборудования в стране по-прежнему сохраняется.

«Импортозамещение с успехом прошло, например, в АПК. В этой отрасли Россия не только научилась удовлетворять свои потребности, но и начала участвовать в мировом экспорте с конкурентным преимуществом. Тогда как технологическая зависимость от импорта в стране сохраняется, так же, как и в сложном оборудовании», — заключил Симачев.

12 февраля председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что Китай и другие азиатские страны могут заместить до 85% от всего импорта из западных стран. В настоящее время наибольшую заинтересованность в наращивании поставок в Россию выражают представители малого и среднего бизнеса КНР.

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