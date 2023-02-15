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WSJ: ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников в рамках нового пакета. Об этом со ссылкой на документ сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в числе технологий, рассматриваемых для новых санкций, есть так называемое «контролируемое с программным управлением» инспекционное оборудование, которое ищет конкретные дефекты в полупроводниках.

Отмечается, что также рассматриваются санкции в отношении систем электронно-лучевого тестирования.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель заявили, что Евросоюз включит в десятый пакет санкций против России 47 видов электронных компонентов, а также около 100 человек и компаний. Новый санкционный пакет планируют ввести к 24 февраля.

Фон дер Ляйен также пообещала запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров, которые могут поставляться из Китая. В их числе авиадвигатели и их компоненты, тяжелая строительная техника и запчасти, а также системы связи. Новые меры ЕС коснутся товаров на сумму €11 млрд.

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