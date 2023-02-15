Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Путин потребовал привести в порядок вопрос с ошибочной налоговой задолженностью

close
100%
Михаил Метцель/Pool/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин потребовал привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

Обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, Путин сказал, что тот и сам обратил внимание на формирование необоснованной задолженности.

«Это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок», — подчеркнул Путин.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин обсуждает с представителями крупного бизнеса добровольный однократный взнос в бюджет государства, но речи о повышении налогов не идет.

В свою очередь в Минфине заявили, что правительство не поддерживает увеличение ставки налога на прибыль для организаций. По мнению ведомства, эффект от такой меры будет «неравнозначным» для разных отраслей экономики России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть