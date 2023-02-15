Президент Путин потребовал привести в порядок вопрос с ошибочной налоговой задолженностью

Президент РФ Владимир Путин потребовал привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

Обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, Путин сказал, что тот и сам обратил внимание на формирование необоснованной задолженности.

«Это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок», — подчеркнул Путин.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин обсуждает с представителями крупного бизнеса добровольный однократный взнос в бюджет государства, но речи о повышении налогов не идет.

В свою очередь в Минфине заявили, что правительство не поддерживает увеличение ставки налога на прибыль для организаций. По мнению ведомства, эффект от такой меры будет «неравнозначным» для разных отраслей экономики России.