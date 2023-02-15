В Минфине Германии ожидают реформирования фискальных правил ЕС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия конструктивно относится к предложениям Еврокомиссии по реформированию фискальных правил Евросоюза, но некоторые из них идут в «неправильном направлении». Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужна более реалистичная методология», — сказал Линднер во время визита в Хельсинки.

Он отметил, что новые правила, касающиеся долговых обязательств, должны быть четкими, с конкретными цифрами и ориентирами.

Министр финансов Финляндии Анника Саарикко в свою очередь заявила, что слишком много технических вопросов все еще не решены, продолжится дальнейшее обсуждение.

Накануне министры финансов ЕС начали переговоры о реформировании фискальных правил союза, чтобы привести их в соответствие с постпандемийными реалиями, в которых выражены высокие долговые обязательства и крупные инвестиционные потребности. Ожидается, что итоговое решение по вводу новых правил будет принято в марте.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж выступает за усиление санкций в отношении Российской Федерации.