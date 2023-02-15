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Reuters: Еврокомиссия предложила странам ЕС отключить «Тинькофф» и Альфа-банк от SWIFT

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще четыре российских банка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Среди них — «Тинькофф», Альфа-банк, Росбанк еще один банк, который не называется.

«Комиссия предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, в том числе частный Альфа-Банк, онлайн-банк «Тинькофф» и коммерческий кредитор Росбанк (ROSB.MM), из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT», — говорится в сообщении.

Эти меры приняты в рамках нового пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет продолжать ослаблять «военную машину» России и ее экономику. По ее словам, новый санкционный пакет может обойтись России в €11 млрд ($11,8 млрд) потерь.

Ранее о том, что эти банки могут попасть в новый санкционный пакет вместе с Фондом национального благосостояния, писал Bloomberg.

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