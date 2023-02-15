Австрия увеличила долю российского газа в импорте

Доля российского газа в импорте Австрии выросла до 71% в декабре с 41% в ноябре. Такие данные указаны в тематической инфографике национального министерства Австрии по вопросам охраны климата, опубликованной на информационном портале об энергетической ситуации.

По данным австрийского министерства, доля поставок газа из России в импорте в декабре составила 71%, а импорт из «других источников» — 29%. В октябре эти показатели находились на уровне 23% и 77% соответственно. В феврале 2022 года — 79% и 21%.

Отмечается, что инфографика основана на отчетах данных для регулятора E-Control.

Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью газете «Известия» заявлял, что доля российского газа в Австрии составляет порядка 50%. По его словам, Вена обеспечила загрузку своих газовых хранилищ перед отопительным сезоном в этом году во многом благодаря поставкам топлива из России.

Как отмечал дипломат, для отказа от российского газа правительству Вены приходится платить в буквальном смысле высокую цену.