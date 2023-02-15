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Reuters: фонд оказания помощи Украине пополнился на $630 млн

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В международный фонд на оказание помощи Украине переданы $630 млн. Об этом сообщает Reuters.

По данным агенства, на эту сумму фонд пополнили Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украине на поддержку экономики в нынешнем году может потребоваться от $40 млрд до $48 млрд. Георгиева рассказала, что в настоящее время МВФ ведет разработку программы финансирования Украины. Она уточнила, что таким образом организация поддерживает страну в ведении «военной экономики».

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны НАТО заявил, что представит Украине новые предложения о поставках оружия из Европейского фонда мира на встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС, которая состоится 20 февраля в Брюсселе.

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