Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин РФ отреагировал на решение ЕС внести Россию в список несотрудничающих юрисдикций

Минфин: России неизвестны причины внесения ее в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин РФ заявил, что России неизвестны причины, по которым она была включена ЕС в список несотрудничающих юрисдикций, притом, что в феврале 2022 года российская сторона внесла изменения в Налоговый кодекс, усовершенствовала режим специального административного района и сообщила об этом Евросоюзу. Об этом говорится на сайте министерства.

«Отмечаем, что в феврале 2022 года были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми усовершенствован режим САР в соответствии с замечаниями ЕС <...>. Указанная информация была доведена до сведения Европейского союза», — отметили в Минфине.

По его информации, с марта 2022 года на неопределенный срок были приостановлены все контакты с ЕС в налоговой сфере и без консультаций с РФ страна была включена в «черный список» Евросоюза, то есть в список несотрудничающих юрисдикций.

Ранее глава управления по координации санкций госдепа США Джеймс О'Брайен заявил, что США «ищут» еще банки и финансовые учреждения России, чтобы, возможно, ввести новые санкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть