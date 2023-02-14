Минфин РФ отреагировал на решение ЕС внести Россию в список несотрудничающих юрисдикций

Минфин РФ заявил, что России неизвестны причины, по которым она была включена ЕС в список несотрудничающих юрисдикций, притом, что в феврале 2022 года российская сторона внесла изменения в Налоговый кодекс, усовершенствовала режим специального административного района и сообщила об этом Евросоюзу. Об этом говорится на сайте министерства.

«Отмечаем, что в феврале 2022 года были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми усовершенствован режим САР в соответствии с замечаниями ЕС <...>. Указанная информация была доведена до сведения Европейского союза», — отметили в Минфине.

По его информации, с марта 2022 года на неопределенный срок были приостановлены все контакты с ЕС в налоговой сфере и без консультаций с РФ страна была включена в «черный список» Евросоюза, то есть в список несотрудничающих юрисдикций.

Ранее глава управления по координации санкций госдепа США Джеймс О'Брайен заявил, что США «ищут» еще банки и финансовые учреждения России, чтобы, возможно, ввести новые санкции.