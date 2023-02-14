Пассажирский Ил-114 покажут публике на авиасалоне МАКС-2023

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский самолет Ил-114 планируют показать на авиасалоне МАКС, который состоится в Жуковском летом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что сборка опытных образцов самолета продолжается в Подмосковье на авиационном «Луховицком машиностроительном заводе».

«Мы самолет делаем. Будем показывать его на МАКСе. Работы по самолету продолжаются», — сказал он.

Слюсарь добавил, что работы идут в тесном контакте с «Объединенной двигателестроительной корпорацией».

Ранее Слюсарь заявил, что ОАК обсуждает с Индией возможность локализации производства гражданской авиатехники в стране. Он отметил, что у ОАК с индийскими партнерами недавно сложилось сотрудничество в сфере гражданской авиации. По его словам, российская сторона предлагает покупку Ил-114 и сотрудничество по МС-21. Также он предложил локализовать в Индии производство самолета SSJ-100.