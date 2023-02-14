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Венгрия выступила против разделения мировой экономики на западный и восточный блоки

Глава МИД Венгрии назвал худшим сценарием разделение мировой экономики на блоки Запада и Востока

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что разделение мировой экономики на западный и восточный блоки — это худший сценарий глобального развития. Об этом он сказал во время выступления в Париже на заседании Организации экономического сотрудничества и развития, передает ТАСС.

По его словам, в Венгрии всегда верили в необходимость и возможность сотрудничества между Востоком и Западом. Дипломат подчеркнул, что венгерское правительство считает худшим сценарием глобального развития такой, при котором в очередной раз появятся два изолированных друг от друга экономических и политических блока, находящихся в состоянии холодной войны.

Сийярто заявил, что Венгрия стала жертвой холодной войны, из-за нее «потеряла слишком много», но больше не хочет такого допускать.

Глава венгерского МИД добавил, что политические лидеры крупных и влиятельных государств ответственны за то, чтобы препятствовать разрыву всех связей между Востоком и Западом, «после которого восстановить сотрудничество будет уже невозможно».

Ранее сообщалось, что Сийярто предостерег ЕС от превращения в «Соединенные Штаты Европы».

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