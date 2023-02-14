Соцфонд: средние пенсии в России выросли до 20,6 тыс. рублей

Средний размер пенсий в России вырос до 20,7 тыс. рублей по итогам 2022 года. При этом по состоянию на начало текущего года, число пенсионеров в стране сократилось еще на 232 тыс. человек после 970 тыс. в период коронавирусной пандемии, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Социального фонда (образовался в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования).

«По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. человек, или 0,6% <....> По итогам 2022 года темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Так, средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. руб., увеличившись на 14% относительно прошлогоднего показателя», — говорится в материале.

При этом средний размер социальных пенсий по итогам 12 месяцев 2022 года вырос на 18,9% — до 12,1 тыс. рублей. За тот же период времени объем выплат по инвалидности составил 12,5 тыс. руб., увеличившись на 13%. При этом за прошедший год значительно выросла разница между пенсиями неработающих и работающих граждан — с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. к концу 2022 года, заключается в статье.

20 января Государственная дума России на пленарном заседании отклонила инициативы, предполагающие индексацию пенсий работающих пенсионеров. Изначально депутаты Либерально-Демократической партии (ЛДПР) предлагали вернуть индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Причиной отказа предложения стали дополнительные расходы за счет средств федерального бюджета.