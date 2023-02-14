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Курс рубля опустился до минимальных значений к доллару, евро и юаню с апреля 2022 года

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Depositphotos

Курс российского рубля опустился до минимальных значений к ведущим мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов Московской биржи (Мосбиржи).

Курс российской валюты ослаб по отношению к американскому доллару, евро и китайскому юаню. По состоянию на 7:54 мск, за расчетную единицу США трейдеры давали 73,82 руб., за европейскую — 79,34 руб., за китайскую — 10,815 руб.

При этом по сравнению с показателем закрытия предыдущей торговой сессии позиции рубля к доллару окрепли на 0,005%, а курс двух других валют продемонстрировал рост на 0,28% и 0,016% соответственно.

13 февраля курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) поднялся выше 79 руб. впервые с апреля 2022 года. Однако ближе к завершению основной сессии котировки европейской расчетной единицы слегка просели — до 78,98 руб. к 18:10 мск.

Российская валюта также слабела к американскому доллару и китайскому юаню. За это время курс доллара увеличился на 42 коп., до 73,81 руб., а юань подрос на 5 коп. — до 10,8 руб.

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