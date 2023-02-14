Аналитик заявила о расширении географии поставок российского топлива

Гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова заявила, что Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго Евросоюза уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, передает РИА Новости.

По ее словам, согласна анализу поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Черного моря в Европу, в прошлом месяце доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные государства уже составила 53%. Как отметила аналитик, нефтяники РФ провели большую превентивную работу «по перераспределению грузопотоков в дружественные и нейтральные страны».

Она указала, что российским топливом заинтересовалось большое количество государств, в том числе Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. В этом перечне также оказались ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила 5%. Небольшие партии нефтепродуктов из РФ также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия собирается направить в дружественные страны свыше 80% своего экспорта нефти и 75% нефтепродуктов уже в 2023 году.

5 декабря в действие вступила договоренность ЕС, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин) на уровне 100$ за баррель, для торгующихся со скидкой (например, для нефти и мазута) потолок составил 45$.