Журналист Жан-Мишель Беза написал в своей статье для французской газеты Le Monde, что российская экономика оказалась гораздо более стойкой, чем предполагали на Западе.
По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) «преподнес в конце января сюрприз, поставив диагноз, разочаровывающий жителей Запада»: рецессия в РФ ограничилась 2,2% в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5%.
«Ясно одно — Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года», — сказано в публикации.
Как отметил автор, есть много факторов, которые объясняют очевидную прочность экономики РФ. В первую очередь, речь идет о политике российского Центробанка, который сумел стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции на Украине, указал он.
Также журналист обратил внимание, что Россиqcrfz Atlthfwbz располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти, и это, несмотря на замороженные $300 млрд за рубежом.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что последствия ввода иностранных санкций Москве удалось ограничить, экономика адаптируется к новым реалиям.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.