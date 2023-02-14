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Во Франции отметили стойкость российской экономики на фоне санкций

Le Monde: экономика РФ оказалась куда более стойкой, чем предполагали на Западе

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Газета.Ru

Журналист Жан-Мишель Беза написал в своей статье для французской газеты Le Monde, что российская экономика оказалась гораздо более стойкой, чем предполагали на Западе.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) «преподнес в конце января сюрприз, поставив диагноз, разочаровывающий жителей Запада»: рецессия в РФ ограничилась 2,2% в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5%.

«Ясно одно — Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года», — сказано в публикации.

Как отметил автор, есть много факторов, которые объясняют очевидную прочность экономики РФ. В первую очередь, речь идет о политике российского Центробанка, который сумел стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции на Украине, указал он.

Также журналист обратил внимание, что Россиqcrfz Atlthfwbz располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти, и это, несмотря на замороженные $300 млрд за рубежом.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что последствия ввода иностранных санкций Москве удалось ограничить, экономика адаптируется к новым реалиям.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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Санкции против России
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