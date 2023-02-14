Россияне в 2022 году установили рекорд по переводу средств на зарубежные счета

Российские граждане в 2022 году вывели на счета в зарубежных банках четыре триллиона рублей — это максимальное значение за все время публикации этого показателя с 2018 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка России (ЦБ РФ).

Россияне в декабре перевели на счета в зарубежные банки 459,2 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам последнего месяца года показатель вернулся к уровню июля-августа (455,3 и 456,5 миллиарда рублей, соответственно).

Максимальное значение показателя было зафиксировано в ноябре прошлого года, когда на счета в банках-нерезидентах перевели 561,5 миллиарда рублей. Депозиты россиян за рубежом в долларовом выражении выросли за прошлый год втрое, до рекордных 94,27 миллиарда долларов против 30,6 миллиарда долларов в начале года.

В декабре граждане РФ пополнили свои иностранные счета на семь миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно выводить деньги за рубеж в феврале 2022 года – после начала спецоперации России на Украине. Тогда на вкладах в иностранных кредитных организациях только за месяц было размещено $4,3 млрд.

Весной объемы выведенных на зарубежные депозиты денег россиян снижались, с лета показатели возобновили рост. Уменьшение показателей весной произошло на фоне введения ЦБ лимитов на вывод денег за рубеж. Сначала регулятор установил его на уровне в $5 тыс., в течение 2022 года сумма была увеличена до $1 млн.