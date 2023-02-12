МИД Франции: ЕС не может отдать Украине замороженные €1,3 млрд бизнесменов РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что действующие правила не позволяют использовать замороженные в стране активы российских бизнесменов объемом €1,3 млрд. Об этом она сказала в интервью телеканалу LCI.

По словам представителя французского МИД, на текущем этапе санкции Европы предусматривают блокирование средств, однако их нельзя конфисковать без судебного решения. Поэтому передача их Украине сейчас невозможна, однако, как отметила Лежандр, Еврокомиссия (ЕК) решила работать с новыми предложениями, направленными на достижение этой цели. ЕК также занимается оценкой того, в какой степени Европа может использовать средства российских предпринимателей для восстановления Украины.

«Существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций, например €300 млрд Центрального банка РФ [в ЕС] и €1,3 млрд российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции», — добавила пресс-секретарь МИД Франции.

Ранее газета Le Temps сообщала, что крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд).

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство страны намерено запустить открытые аукционы по продаже конфискованного российского имущества.