В Крыму заявили о планах увеличить показатели АПК в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

«В Крыму сформированы планы на 2023 год. Ими предусматривается повышение показателей по различным направлениям животноводства и растениеводства, увеличение площади земель, используемых для выращивания различных сельскохозяйственных культур», — заявил Константинов.

Он добавил, что в этом году в Крыму в оборот будут запущены 445 га ранее выбывших из-за искусственно устроенной Украиной засухи. Константинов пояснил, что в 2023 году на 10,5% будет увеличено финансирование государственной программы развития сельского хозяйства.

Председатель крымского госсовета отметил, что показатели будут зависеть от курортного сезона — если его удастся провести на уровне даже 2022 года, то агропродукция Крыма будет пользоваться спросом.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытка Вооруженных сил Украины нанести удар по российскому полуострову британскими ракетами получит во много раз превосходящий по силе «мощный ответ».