Посол Мелик-Багдасаров: углеводородные проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал

У будущих газовых проектов России и Венесуэлы есть высокий потенциал для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в области энергетики. Кроме того, действующие предприятия по добыче нефти будут способствовать увеличению производительности, к которому стремится латиноамериканская страна, приводит слова посла РФ в Каракасе Сергея Мелика-Багдасарова РИА Новости.

Как ранее утверждал вице-премьер Александр Новак, в настоящее время в Венесуэле действуют пять совместных проектов в области энергетики. При этом стороны также обсуждают два будущих совместных предприятия в газовой сфере.

«Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности», — заявил Мелик-Багдасаров.

28 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности властей Венесуэлы пригласить в Боливарианскую республику французские нефтегазовые компании, если они готовы работать для экспорта сырья в Европу. Эта мера подразумевалась для расширения сырьевого снабжения стран Евросоюза (ЕС) в условиях резкого сокращения поставок энергоносителей из России.