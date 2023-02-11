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Экономист посоветовал россиянам вкладываться в золото на фоне роста цен на драгметалл

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В настоящее время вложения в золото являются перспективным вариантов для инвестиций. В дальнейшем биржевая стоимость данного драгоценного металла будет расти, что сделает его приобретение выгодным, приводит слова кандидата экономических наук Владимира Григорьева «Лента.ру».

«Люди будут стремиться вкладывать деньги в то, что надежно. Золото относится к числу таких активов. Кстати, такое же ощущение есть у людей на Западе, потому что стоимость золота растет не только в России», — заявил Григорьев.

По его словам, повышенный интерес к данному драгоценному металлу за последнее время объясняется ощущением общей экономической неопределенности у большей части населения России в связи с масштабными международными санкциями и сомнением по поводу эффективности политики так называемого импортозамещения. Однако несмотря на кажущуюся выгоду, россиянам следует подходить осторожно к возможной покупке золота.

«При покупке золота важно учитывать, что у него нет гарантированной доходности, в отличие от банковских депозитов. Глобально оно будет расти (в цене — «Газета.Ru»), но нужно быть готовым к периодическим провалам», — предупредил Григорьев.

11 февраля аналитики Всемирного совета по золоту (WGC) представили статистические данные, согласно которым спрос на золото в России вырос почти в пять раз по итогам 2022 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. При этом спрос на золотые слитки и монеты в РФ увеличивался быстрее, чем в любой другой стране.

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