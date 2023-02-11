Минэкономразвития работает над смягчением требований к операторам туров в Белоруссию

Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с туристическим бизнесом Башкирии заявил, что власти изучают предложение туристического бизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для туроператоров РФ, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию, передает РИА Новости.

По его словам, между странами сложились теплые отношения, и турпоток между ними нарастает.

«В связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в федеральный закон», — сказал Решетников.

Также он отметил, что в рамках реализации союзной программы ведется работа по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности.

В августе прошлого года в Белоруссии заработала платежная система «Мир».