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Президент Туркмении поручил продолжить работу по увеличению добычи нефти

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил продолжить работу по увеличению добычи нефти на разрабатываемых месторождениях страны. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан» по итогам расширенного заседания кабмина.

Согласно материалу издания, среди приоритетных планов по развитию нефтегазовой отрасли президент также назвал ускорение промышленной разработки газового месторождения Галкыныш, привлечение иностранных компаний с целью осуществления поиска и освоения акватории Каспийского моря.

Бердымухамедов отметил важность реализации мер для повышения производных мощностей комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, а также для создания на этих предприятиях новых высокотехнологичных производств.

Ранее сообщалось, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил Чарымырата Пурчекова от должности вице-премьера, занимающегося электроэнергетикой, промышленностью и строительством. Новым вице-премьером стал Баймырат Аннамаммедов, до этого являвшийся министром промышленности и строительства.

До этого Бердымухамедов отправил в отставку главу Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и министра нацбезопасности Гурбанмырата Аннаева.

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