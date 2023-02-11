G1: экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит Новый банк развития БРИКС

Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф. Об этом сообщает портал G1.

По словам советника президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы Лулы, было принято решение назначить Роуссефф главой банка БРИКС, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов.

Отмечается, что в текущий момент банком руководит Маркос Тройо, который назначил экс-президент Бразилии Жаир Болсонару.

Ранее Эстер Перейра дус Сантус из Группы исследований БРИКС сан-паульского университета заявила, что создание странами БРИКС единой валюты для расчетов – это логичный шаг для развития государств этого блока.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают над созданием единой валюты. Она будет основана на корзине валют стран БРИКС, сообщил на деловом форуме группы. То есть — бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского рэнда. Подобные платежные единицы были и ранее — тот же ЭКЮ, который в 1998 году сменил евро.