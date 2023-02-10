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Украинские власти конфисковали 2500 тонн российской руды

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Офис генпрокурора Украины сообщил, что российские власти конфисковали 2500 тонн российской железной руды. Об этом говорится в заявлении офиса в социальных сетях.

«При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры обнаружено и арестовано почти 2 500 тонн железной руды, принадлежащих российской группе компаний АО «Холдинговая компания «Акционерное общество Металлоинвест», — говорится в сообщении.

Оценочная стоимость руды составляет около 40 млн гривен или более $1 млн.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует запустить открытые аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Как рассказал премьер, власти страны 10 февраля одобрили постановление, регулирующее продажу российских активов.

Премьер-министр отметил, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, ее энергосистемы, жилья граждан, а также разминирование и многое другое. Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран.

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