Российская компания «Фудвэй» захотела отобрать бренд Dr.Pepper у американской Coca-Cola

Российская компания «Фудвэй», специализирующаяся на дистрибуции различных безалкогольных напитков, обратилась в Палату по патентным спорам с требованием снять защиту с товарных знаков (ТЗ), связанных с газированным напитком Dr.Pepper. Фирма хочет выпускать данный продукт непосредственно на внутреннем рынке страны, однако пока не получила на это соответствующего разрешения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента.

Представители Палаты по патентным спорам рассмотрят данное обращение 28 февраля 2023 года. А спустя две недели — 14 марта — суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск «Фудвэй» к European Refreshments Unlimited Company (ERUC), входящую в международную корпорацию Coca-Cola. Именно ERUC принадлежат права на товарные знаки Dr.Pepper, уточняется в статье.

«Правовая защита товарных знаков прекращается в случае, если продукция под ними не выпускается в течение 3 лет. Однако данный напиток перестали выпускать в России гораздо раньше. Таким образом ERUC пытается оставить товарный знак за собой, при этом не производя сам напиток на территории страны», — говорится в материале.

По словам директора «Фудвэй» Николая Комаревцева, у компании есть все необходимые ресурсы для выпуска напитков Dr.Pepper в России. Однако в ERUC до сих пор не ответили на обращение его фирмы по поводу возможности передачи прав на выпуск данной продукции на территории РФ.

«За 12 лет в качестве правообладателя бренда Dr.Pepper сменилось 5 юридических лиц, чтобы не снималась защита на товарные знаки. «Фудвэй» же заинтересована и имеет возможность заниматься выпуском самого напитка», — заключил Комаревцев.

16 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании NielsenIQ сообщила, что уход крупнейших мировых производителей газированной воды — американских Coca-Cola и Pepsi — привел к сокращению количества газировки на российском рынке. За прошедший год натуральные продажи газировки без сахара сократились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка.