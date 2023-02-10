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В Сербии заявили, что Запад связал вступление страны в ЕС с санкциями против России

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Global Look Press

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что путь страны в Евросоюз привязан к поддержке санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что главное условие — введение санкций в отношении России, и что нам без этого ЕС не будет открывать новые кластеры и пункты переговорной платформы о вступлении», — сказала Брнабич.

10 февраля посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербское руководство в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении Москвы.

В Сербии не раз заявляли, что страну пытаются заставить присоединиться к ограничениям против России. При этом Белград отказался от введения санкций против Москвы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия справляется с санкциями лучше, чем ожидал Запад.

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Санкции против России
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